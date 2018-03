Helicóptero se acidenta durante decolagem e deixa três feridos em Atibaia

SÃO PAULO - Três pessoas se feriram após um helicóptero que levantava voo cair em Atibaia, no interior do Estado, na tarde de domingo, 27. A aeronave estava a poucos metros do chão quando se acidentou. A queda ocorreu na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Olga, próximo a um hotel, segundo o Corpo de Bombeiros. O piloto e dois passageiros sofreram ferimentos leves e foram encaminhados à Santa Casa de Atibaia. Um passageiro escapou ileso. O acidente foi registrado na delegacia da cidade.