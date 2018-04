Helicóptero resgata vítimas em incêndio Um incêndio atingiu ontem o Edifício Central Office, em Taubaté, interior paulista, por volta do meio-dia. Dez pessoas que não conseguiram descer pela saída de emergência foram resgatadas do terraço do último andar pelo helicóptero Águia 8 da Polícia Militar. Ninguém se feriu. No local funcionam escritórios, consultórios e lojas. A causa do incêndio teria sido um curto-circuito.