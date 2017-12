Helicóptero pega fogo e uma pessoa morre em Itupeva

Um empresário morreu e cinco pessoas ficaram feridas na explosão de um helicóptero ocorrida na tarde desta segunda-feira, 5, em Itupeva, a 73 km de São Paulo. O piloto Mauro Honório da Silva e co-piloto Chao Shien Feng Júnior sofreram ferimentos graves e foram levados para o hospital do município. O helicóptero saiu de Paraty, no Rio, às 15h30 desta segunda. O acidente aconteceu por volta de 17 horas, no momento que o piloto se preparava para pousar em uma fazenda de Itupeva. A cerca de 20 metros do solo, o helicóptero explodiu e pegou fogo. Além do piloto e do copiloto, estavam na aeronave um casal, a filha adolescente e uma amiga. O empresário, Gilberto Botelho Ramalho de Almeida, de 66 anos, dono de uma fábrica de barcos e lanchas, morreu carbonizado. A mulher Marisa Klink dos Santos Ramalho, a filha Roberta Almeida Ramalho, 15 anos, e a amiga Bruna Manzato Antibero, 16 anos, tiveram ferimentos leves.