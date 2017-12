Helicóptero intercepta ladrões no Rodoanel

Um helicóptero da Polícia Civil interceptou um veículo usado por uma quadrilha especializada em roubo de carga na manhã de ontem no Rodoanel e os agentes prenderam três pessoas. A ação, gravada por uma testemunha, foi no km 9,5 do Trecho Oeste. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e visto por cerca de 14 mil pessoas até as 21h de ontem.

Os policiais na aeronave abriram fogo contra um dos suspeitos. Ele foi atingido no tornozelo direito. "Não houve nada errado na ação. Além de perfeita, foi legítima", afirmou o delegado da 2.ª Delegacia de Investigações sobre Roubo de Cargas (Divecar), Alberto Pereira Matheus Júnior.

A quadrilha era investigada desde a semana passada e fazia aos menos três ataques por semana. Ontem, o grupo transportava R$ 60 mil em cigarros, roubados uma hora antes no Jaçanã, zona norte de São Paulo.