Helicóptero faz pouso forçado no Campo de Marte, em SP

SÃO PAULO - Um helicóptero fez um pouso forçado na manhã desta quinta-feira, 4, no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Duas pessoas estavam abordo da aeronave - um aluno e um instrutor de voo. Os dois foram levados com ferimentos leves para o pronto-socorro Santana, também na zona norte da cidade. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas no local, às 8h55.

Apesar do acidente, o Campo de Marte funciona normalmente nesta manhã.