Helicóptero faz pouso forçado em SP

SÃO PAULO - Um helicóptero fez um pouso forçado na manhã desta segunda-feira, 18, próximo ao Pico do Jaraguá, na zona oeste. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), tratava-se de um voo de instrução.

A aeronave decolou do Campo de Marte e deveria voltar para o aeroporto ainda pela manhã. No entanto, a apenas 20 quilômetros do local, a aeronave teve de fazer um pouso de emergência às 9h56 no Morro do Catunum.

Identificado como um modelo Robinson 22, o helicóptero está matriculado com as iniciais PR-RCE. As causas do incidente estão sendo investigadas. Ninguém ficou ferido.