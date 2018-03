Helicóptero faz pouso forçado em Guarulhos Um helicóptero da empresa Golden Fly fez um pouso forçado às 7h20 de ontem no Parque Ecológico do Tietê, no km 17 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois tripulantes não sofreram ferimentos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tanto a documentação do aparelho quanto do piloto estavam em ordem. O helicóptero era usado para a instrução de pilotos.