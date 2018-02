Helicóptero faz pouso forçado e dois se ferem Um instrutor de voo e um aluno sofreram ferimentos leves no início da noite de ontem quando o helicóptero em que estavam fez um pouso forçado próximo à Represa do Guarapiranga, na zona sul da capital. Os dois foram socorridos e hospitalizados. O pouso forçado aconteceu na Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela. Até o fim da noite não havia informações sobre o motivo do pouso forçado.