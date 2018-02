Helicóptero é encontrado em Caraguatatuba Destroços do helicóptero que desapareceu no dia 3 a caminho de Ilhabela foram encontrados ontem. O Robinson 66, matrícula PR-DUB, com duas pessoas a bordo, caiu na Serra do Mar, a 6 quilômetros da Praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.