Helicóptero é achado no mar com três corpos Foi encontrado na tarde de ontem, no mar, o helicóptero a serviço da Petrobrás desaparecido desde sexta-feira. A aeronave foi localizada a 99 metros de profundidade, a 100 quilômetros da cidade de Macaé, no litoral fluminense. Três corpos ainda não identificados estavam na estrutura. As equipes procuram o quarto ocupante. Ainda não se sabe as causas do acidente.