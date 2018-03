Helicóptero desaparece na rota Peruíbe-SP Um helicóptero que partiu de Peruíbe, litoral de São Paulo, por volta das 11h15 de ontem, não chegou ao destino, no Campo de Marte, na zona norte da capital. Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, o helicóptero é do modelo Robinson R44 e a FAB estava coordenando as buscas até as 20 horas. A expectativa era de que, durante a noite, as equipes fizessem varredura de comunicação, ligando para locais que estariam na rota do helicóptero para saber se alguém tem informações. Hoje, haverá buscas aéreas.