Helicóptero de escola de aviação cai em Osasco Um helicóptero da escola de aviação Go Air caiu na tarde de ontem em um terreno descampado de Osasco, na Grande São Paulo. Os ocupantes, um instrutor de 44 anos e um aluno de 29, foram encaminhados para exames e passam bem. A aeronave tinha partido do Campo de Marte, na zona norte da capital, e fazia um voo de instrução. As causas da queda serão conhecidas em 90 dias. É o segundo acidente da empresa em 1 mês.