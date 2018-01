Helicóptero da TV Record cai no Jockey Club e deixa um morto

Cinegrafista foi socorrido pelas equipes de enfermagem do clube, logo após a queda do helicóptero

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a queda de um helicóptero da TV Record, na manhã desta quarta-feira, 10, na zona sul de São Paulo. Segundo a Record, piloto e cinegrafista estavam na aeronave, que caiu por volta das 7h20 na pista de grama do Jockey Club.

O cinegrafista Alexandre da Silva Moura foi socorrido pelas equipes de enfermagem clube, logo após a queda do helicóptero da emissora. De acordo com a Record, ele foi levado para o Hospital Itacolomi e está em estado grave, na UTI, com fraturas em diversas partes do corpo. O piloto Rafael Delgado Sobrinho morreu no local.

A aeronave caiu após sofrer uma pane e rodopiar no ar. O helicóptero, que era usado para reportagens de todos os programas jornalísticos da TV, ficou totalmente destruído.

Piloto avisou sobre pane

O piloto da aeronave PPTYRE, modelo AS50, avisou sobre uma pane mecânica pouco tempo antes da queda do helicóptero. O piloto havia se comunicado com o comandante do helicóptero da TV Globo, Dato de Oliveira, que sobrevoava a mesma região, relatando sobre a pane no rotor de cauda, equipamento que mantém o controle da aeronave.

Em nota à imprensa, a Record lamentou o incidente e informou que a aeronave estava "operando normalmente, atendendo a todos os telejornais da manhã, quando a equipe relatou dificuldades". Em seguida, segundo o comunicado, a emissora perdeu o contato com o aparelho.

O piloto e o cinegrafista da Record saíram do Campo do Marte, na zona norte da cidade, por volta das 6h30. Técnicos do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão no local do acidente desde às 8 horas.

Texto atualizado às 11h55.

(Com Sandra Riva, da Rádio Eldorado, Gabriel Pinheiro e Solange Spigliatti, do estadao.com.br)