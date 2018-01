Helicóptero da PM ajuda a combater fogo no Parque do Tietê

SÃO PAULO - Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar tenta controlar as chamas dos diversos focos de incêndio que atingem o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, desde as 10h30 da manhã desta sexta-feira, 27, jogando água retirada do Rio Tietê.

Os bombeiros conseguiram controlar no fim da manhã o fogo que consumiu parte da mata nas margens da Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 16, em Guarulhos, na grande São Paulo, mas, por a região ser uma área de mangue, impossibilitou o trabalho dos bombeiros, que contou com a ajuda da aeronave, segundo os bombeiros.

Ayrton Senna. O tráfego continua lento na pista sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna, entre os kms 24 e 16. Além do excesso de veículo, uma faixa segue bloqueada na altura do km 16, por conta do incêndio. A visibilidade do motorista que trafega pela rodovia está parcialmente comprometida, de acordo com a concessionária Ecopistas.