Helicóptero continua desaparecido e buscas são feitas na Serra do Mar

Na manhã deste sábado, 11, tiveram início as buscas aéreas pelo helicóptero que, partiu de Peruíbe, litoral sul paulista, com destino ao Campo de Marte, na zona norte da capital, ontem, 10, pela manhã. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que deslocou uma aeronave de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer as buscar na região da Serra do Mar. A equipe mobilizada é especializada em buscas e resgates.

Na sexta-feira, a FAB trabalhou nas buscas eletrônicas, tentando contato com o helicóptero. Como não obteve éxito, hoje foi iniciada a busca aérea.

No final da tarde de sexta-feira, a assessoria de imprensa da Aeronáutica confirmou o desaparecimento do helicóptero, modelo Robinson R44 prefixo PT-YON, que pertence a empresa "Brava" de transportes aéreos. A aeronave saiu de Peruíbe, no litoral sul paulista, a 135 quilômetros da capital, por volta das 11h15 de sexta, com destino ao Campo de Marte , com previsão de chegada por volta das 12h10, em São Paulo.

Segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o helicóptero desaparecido está com a manutenção regularizada, já que a próxima inspeção da aeronave, que tem capacidade para três pessoas, deveria ser realizada apenas em abril de 2011. A aeronave, de acordo com o dono, tinha apenas 70 horas de voo. Além do piloto, um passageiro estava a bordo.