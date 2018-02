Helicóptero cai sobre casa no Jaraguá, zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - A queda de um helicóptero sobre uma casa no Jaraguá, zona norte da capital, deixou um morto e três feridos no começo da tarde desta segunda-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que registrou o chamado às 12h37, a aeronave bateu em uma residência na Rua Paulo Arentino, 200, próximo à Estrada de Taipas.

O piloto da aeronave, Marcelo Stella Melo Araújo, de 29 anos, morreu na queda. Segundo os bombeiros, uma das pessoas feridas é moradora da casa atingida. Os feridos estão fora de perigo, de acordo com informações da empresa dona do helicóptero, a Helimarte. A área foi isolada para a proteção da vizinhança no caso de uma explosão.

Em nota, a Helimarte disse lamentar o acidente e informou que prestará assistência total às vítimas. Ainda na nota, a empresa explica que a viagem do helicóptero tinha como objetivo uma inspeção de rotina da Prefeitura. A Helimarte disse que a aeronave passou recentemente pela inspeção anual, que tinha validade até novembro deste ano.

A causa do acidente ainda é desconhecida.