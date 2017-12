Helicóptero cai próximo à Rodovia Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um helicóptero caiu na tarde desta quinta-feira, 9, no Parque Ecológico do Tietê, às margens da Rodovia Ayrton Senna, na zona leste da capital. Os dois passageiros sofreram ferimentos leves e passam bem.

O helicóptero é privado, um R22 Beta da marca Robinson Helicopter, e era usado para treinamento de pilotos. Estavam no veículo um instrutor e um aluno da empresa JR Helicópteros, com sede no Campo de Marte. O piloto sofreu um corte na cabeça, mas, assim como o aluno, passa bem.

Erinaldo Melo, diretor financeiro da empresa, afirmou que, por causa de uma pane que ainda não foi esclarecida, o piloto fez um pouso forçado. O helicóptero tombou sobre seu lado direito e, segundo Melo, sofreu apenas danos superficiais. Ele disse ainda que tanto o piloto como a escola estão com todas as documentações em dia e que o aluno estava devidamente matriculado. Em nota, a empresa afirmou que o helicóptero passou por vistoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ontem, 8.

"Já avisamos todos os órgãos competentes e disponibilizamos um mecânico para averiguar o que aconteceu", disse Melo. O gerente de operações da empresa está verificando ainda quais procedimentos serão tomados sobre a aeronave, que foi comprada pela empresa em janeiro do ano passado.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local às 14h21, mas, por não ter havido vítimas graves, não registraram o caso. De acordo com a corporação, caberá à empresa responsável pelo helicóptero retirá-lo do local da queda.

Melo afirmou que a JR Helicópteros está esperando autorização do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), da Força Aérea, e espera retirá-la do local até as 22h de hoje, 9, com um caminhão de transporte próprio para transporte de helicópteros.

Segundo dados da Anac, a aeronave tem um certificado de aeronavegabilidade (CA) válido até 2016. Sua inspeção anual de manutenção (IAM) vale até março de 2014.