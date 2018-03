Helicóptero cai no Rio Guaíba, Porto Alegre Um helicóptero com duas pessoas caiu na manhã de ontem no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Os ocupantes da aeronave - um instrutor de voo e seu aluno - ficaram levemente feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os bombeiros, ambos deixaram o local caminhando. A causa do acidente ainda será apurada e determinada por inquérito policial.