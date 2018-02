Helicóptero cai no Parque Ecológico do Tietê, em SP

SÃO PAULO - Um helicóptero caiu no fim da manhã desta terça-feira, 11, dentro do Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo. Segundo os bombeiros, não houve feridos, apenas danos materiais.

A aeronave foi coberta por uma lona plástica logo após o acidente. Ainda não há informações sobre o que teria causado o pouso forçado. Policiais militares ainda estavam no local, na Rua do Espaço Ecológico, no Itaim Paulista, por volta das 13 horas.