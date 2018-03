Helicóptero cai no Parque do Iguaçu Um helicóptero da empresa Helisul, responsável por fazer passeios aéreos sobre as cataratas e o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, caiu no fim da manhã de ontem e deixou o piloto e mais três pessoas feridas. O acidente aconteceu segundos após a decolagem. No momento da pane, o aparelho já estava a 5 metros de altura. Técnicos da Aeronáutica farão a perícia no local.