Helicóptero cai na Grande SP e deixa 5 mortos

Texto atualizado às 20h40

Cinco pessoas morreram na queda de um helicóptero na tarde desta quinta, 2, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu às 17h10, em um condomínio localizado no município de Carapicuíba, na altura do km 26 da Rodovia Castello Branco. A aeronave chegou a atingir uma casa em construção, mas ninguém em solo ficou ferido.

O helicóptero pertencia à empresa Seripatri Participações, empresa de investimentos de José Seripieri Jr., fundador e principal acionista da Qualicorp, que administra planos de saúde. Todos os ocupantes da aeronave morreram imediatamente no acidente. Dois deles eram funcionários da Seripatri: o piloto e um mecânico. Outros dois ocupantes eram mecânicos da Helipark Táxi Aéreo e Manutenção Aeronáutica, empresa que havia sido contratada para realizar manutenção da aeronave. A quinta vítima foi confirmada pelos Bombeiros às 20h30 desta quinta.

O acidente ocorreu justamente durante voo de teste, após o helicóptero passar por manutenção preventiva, conforme informações da assessoria de imprensa da Seripatri. Ainda de acordo com a empresa, o piloto tinha mais de 30 anos de experiência na área e o helicóptero – marca Eurocopter, modelo EC 155, prefixo PPLLS – tinha cerca de 4 anos de uso, 600 horas de voo e estava com “documentação e manutenção rigorosamente em ordem”.

Na nota, a Seripatri afirmou ainda que “neste momento de luto e enorme tristeza para todos, (...) está prestando toda a assistência necessária aos familiares das vítimas, bem como já destacou profissionais para acompanhar junto às autoridades as investigações das causas do acidente.”

Por meio de sua assessoria de imprensa,o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que vai investigar o ocorrido.

O acidente ocorreu às 17h10 dentro do condomínio Fazendinha, em Carapicuíba. A aeronave caiu perto de uma casa em obras de reforma e acabou atingindo o telhado da mesma – a cauda do helicóptero ficou sobre a residência e a maior parte caiu no chão, entre árvores. Bombeiros retiraram moradores do entorno.