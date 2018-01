Helicóptero cai em estacionamento de supermercado em SP

Um helicóptero caiu, na tarde desta sexta-feira, 25, no estacionamento do Carrefour que fica na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Vila Maria, na zona norte de São Paulo.

Clientes do supermercado observam helicóptero. Foto: Evelson de Freitas/AE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 14h15 e os dois ocupantes da aeronave sofreram ferimentos leves e estão bem. Eles serão encaminhados a um hospital da região. As causas da queda serão investigadas.