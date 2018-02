Helicóptero cai durante voo de instrução em Osasco, sem deixar vítimas

SÃO PAULO - Um helicóptero da empresa Go Air caiu na tarde desta segunda-feira, 25, em um terreno descampado em Osasco, na Grande São Paulo. A aeronave de prefixo PT HRL havia partido do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade, e realizava um voo de instrução.

Os dois ocupantes, um instrutor de 44 anos e um aluno de 29, foram encaminhados para exames preventivos em hospital da região e passam bem. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As investigações serão feitas pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa IV, e devem levar no mínimo 90 dias.

Um helicóptero da mesma empresa fez um pouso forçado na mesma região, em um terreno do 2º Batalhão do Exército, por volta das 10h30 do último dia 11. A empresa atua como escola de aviação civil. Na ocasião, duas pessoas estavam dentro do helicóptero no momento do acidente: um instrutor de voo, de 39 anos, e um aluno, de 36.