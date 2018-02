Hebe vira nome de avenida em São Paulo

SÃO PAULO - A Avenida Perimetral, na zona sul de São Paulo, vai ganhar o nome da apresentadora Hebe Camargo, que morreu no último sábado, aos 83 anos.

A escolha da via não é ao acaso, afirma o prefeito Gilberto Kassab (PSD). "Até porque é perto da residência dela, será a avenida onde fica o CEU (Centro Educacional Unificado) com um teatro que também vai se chamar Hebe Camargo", disse Kassab, que assinou decreto nesta quarta-feira, 3, dando nome à via.

O anúncio foi feito em meio à polêmica envolvendo a avenida. Sem conseguir autorização para retirar cerca de 20 árvores que ficam no meio da via, uma empreiteira contratada pela Prefeitura asfaltou ao redor da vegetação. Mesmo ainda em construção, a via vem sendo usada por motoristas. Agora, os carros que passam pelo local têm de desviar das árvores.

"Houve um atraso no início da pavimentação e, com isso, acabou vencendo a autorização que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente havia dado para a retirada das árvores", justificou o prefeito. Segundo ele, a empresa só colocou uma camada de asfalto para que não houvesse solapamento da área.

A novela envolvendo a Avenida Hebe Camargo deve terminar ainda nesta semana, garante a Prefeitura. Nesta quarta-feira, 3, o secretário adjunto de Infraestrutura Urbana e Obras, Luiz Ricardo Santoro, assinou Termo de Compensação Ambiental (TCA) que autoriza a retirada das plantas. A permissão deve ser publicada quinta-feira, 4, no Diário Oficial. Com isso, a vegetação será removida.