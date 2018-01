Hebe em Haia

No caso da top model britânica presenteada pelo ex-presidente da Libéria Charles Taylor, ao apagar das luzes de um convescote beneficente na casa de Nelson Mandela, está rolando a maior fofocada na corte internacional. Na sessão de ontem, a atriz Mia Farrow - testemunha daquela noite em 97 na Cidade do Cabo - descreveu como um "diamante enorme" o que Naomi reconheceu na véspera como "duas ou três pedrinhas sujas".

O mais provável, entretanto, é que nenhuma das duas saiba muito bem o que está dizendo. Falta nesse Tribunal Especial de Haia uma celebridade que entenda pra valer de joias, diamantes, brilhantes, rubis, esmeraldas... A Hebe Camargo, por exemplo, mataria essa charada num piscar de olhos. Capaz de ser a próxima a depor.

Campeão de audiência

Plínio de Arruda Sampaio confirmou participação no debate de presidenciáveis da TV Globo. O convite partiu da emissora, que teria planos de, a se confirmar a verve cômica do candidato do PSOL, aproveitá-lo no elenco de Malhação.

Só o que faltava!

Mães paulistanas agregaram recomendação nova aos filhos em dia de shopping para a garotada: "Fiquem longe das joalherias!"

Perna de pau

Depois de dirigir o Atlético Mineiro ladeira abaixo de cadeira de rodas no Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo só não caiu no último fim de semana por causa das muletas que o escoravam à beira do gramado do Engenhão, após derrota de 3 a 0 para o Botafogo.

Acredite se quiser!

Depois de retornar ao Parlamento cubano, Fidel Castro está voltando a andar de bicicleta! Promete fazer seu primeiro passeio público na próxima sexta-feira, 13, quando completa 84 anos. Talvez leve a namorada na garupa!

Clouseau das Alterosas

A se lamentar no fim do inquérito policial do caso Bruno, só mesmo o súbito desaparecimento na mídia do delegado Edson Moreira. O chefe do Departamento de Investigações de Minas Gerais revelou-se no decorrer das averiguações uma espécie de inspetor Clouseau do Peter Sellers nas Alterosas.

Terapia alternativa

Afastado do time do Fluminense para cuidar de uma lesão, o atacante Fred foi fotografado nas noites cariocas abraçadinho às gêmeas do nado sincronizado. Tem coisa melhor para estiramento na panturrilha?!