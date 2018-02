HC vai ajudar a atender viciados na cracolândia

O aumento na procura por atendimento no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) após o início da parceria com o Judiciário, iniciada na segunda-feira, fez o governo do Estado reforçar o número de funcionários na unidade e de leitos para internação. Nos próximos dias, funcionários da Equipe de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas vão se juntar ao mutirão no Cratod.

Esse profissionais devem ajudar nas análises médicas dos dependentes químicos que têm procurado a unidade com mais frequência. Em dois dias, o Cratod fez 81 atendimentos presenciais, além de receber dezenas de telefonemas e e-mails, parte deles de outras cidades. A média da semana anterior era de cerca de 30 atendimentos por semana, segundo funcionários do local.

Parte dos atendimentos destina-se a pedidos de informação. Para isso, a Secretaria de Estado da Saúde pretende criar uma linha telefônica gratuita já na próxima semana. A ideia é que funcionários da área da saúde sejam treinados para tirar dúvidas por meio do telefone.

"Nos últimos dias, o Cratod acabou virando um pronto-socorro", definiu o secretário da Saúde, Giovanni Guido Cerri. Desde segunda-feira, muitas mães têm ido à unidade para internar os filhos e deixado o local revoltadas quando o atendimento indicado é o ambulatorial.

"A internação é para casos extremos. Não pode ser usada de forma indiscriminada", disse Cerri. Desde segunda-feira, ao menos oito pessoas foram internadas após passar por atendimento no Cratod. A unidade tem dez leitos de observação.

Em um deles, um paciente era mantido com a perna direita presa à cama ontem à tarde. A cena foi flagrada pelo Estado por volta das 16h30. O método está dentro da rotina clínica, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, e foi usado para estabilizar o paciente, que estava violento.

Mais vagas. Embora garanta que as 691 vagas disponíveis para internação em todo o Estado são suficientes, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai criar mais 66 leitos exclusivos para os dependentes químicos que buscarem a internação no Cratod. Até sexta-feira, 44 vagas estarão disponíveis. Outras 22 deverão passar a existir próxima semana.

O anúncio foi feito após uma visita do governador à unidade. Enquanto percorria os corredores do Cratod, Alckmin foi parado pela dona de casa Sônia Aparecida Klein, de 48 anos, que acorrentou o filho antes de levá-lo ao centro, anteontem.

Elson Aparecido Medeiros, de 22 anos, está em observação no Cratod, enquanto aguarda decisão sobre internação. "O Alckmin segurou minha mão e disse que a internação ia sair hoje (ontem), mas não deram previsão de quando vai ser", disse Sônia.