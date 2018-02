HC de São Paulo vai enviar 95% do estoque de pele

Por causa da isso, o hospital já alerta para a necessidade de mais pele para reposição do estoque. Diferentemente de outras doações, a de pele ainda enfrenta preconceito, já que muitas famílias acreditam que a remoção pode prejudicar a estética do cadáver. "Mas, na realidade, isso não acontece, pois o material é extraído só das costas e das pernas do corpo e numa camada bastante fina", explica André Paggiaro, chefe do Banco de Tecidos do Instituto Central do HC. "Esperamos que com essa divulgação haja um aumento das doações."

O governo federal informou que mobilizou estoques de pele de todo o País. Países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Peru, também foram acionados. Cerca de 20% das vítimas da tragédia têm queimaduras grandes. / C.V.