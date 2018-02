Hambúrguer inspira livros de receitas Fique de olho

SARAIVA: WWW.LIVRARIASARAIVA.COM.BR, PREÇO: R$ 84,90

Que tal aprender a fazer o hambúrguer Barack Obama? Entre os ingredientes, contrafilé, queijo roquefort e pimenta. Essa é uma das 120 receitas do livro Coisas Boas (Good Stuff), da Alta Books, lançado em dezembro, do chef Spike Mendelsohn, conhecido em Nova York por dar um nova cara ao fast-food americano.

A popularidade veio em 2008, quando Spike participou do programa Top Chef. Nessa época criou uma disputa de hambúrgueres com o nome dos candidatos John McCain e Barack Obama. Coisas Boas ensina a fazer e combinar tipos de molhos, saladas, bolos, chás, milk-shakes. Mostra que hambúrguer também merece livro de receita.

Até o fim do mês, chega às livrarias o segundo volume do livro da Lanchonete da Cidade, editado pela DBA Editora. No primeiro - O Melhor Hambúrguer da Cidade -, o publicitário Washington Olivetto assina a apresentação da obra. O segundo livro, Novos Sanduíches como Antigamente, tem texto da cantora Wanderléa e fotos de Rômulo Fialdini.