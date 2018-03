Haddad verá de Paris protesto contra tarifa

O Movimento Passe Livre deve fazer hoje, a partir das 17h, o terceiro protesto contra o reajuste das tarifas de ônibus, trem e metrô na cidade. Na quinta e na sexta-feira, as manifestações terminaram em confronto entre os participantes e a Polícia Militar. Hoje, o prefeito Fernando Haddad (PT) não estará na capital paulista para acompanhar os protestos. Mas promete seguir em tempo real as manifestações.

O prefeito está em Paris, na França, para defender a candidatura de São Paulo à Expo Mundial 2020. "Temos uma sala de situação montada, onde vou acompanhar os eventos em tempo real, e a vice-prefeita permanece em São Paulo com essa mesma finalidade, de termos agilidade, caso haja necessidade de uma tomada de decisão", disse o prefeito ontem.

Na semana passada, a polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dissipar os manifestantes. "A Polícia Militar está acionada, a Guarda Civil também", avisou.

A situação fez a vice-prefeita, Nádia Campeão, desistir de ir à França. Haddad afirmou que manteve a viagem a Paris porque a sua ausência "seria um grande prejuízo" à candidatura de São Paulo para o evento, a exposição multicultural da qual participam 166 países, a intervalos de em média três anos. Na quarta-feira, está marcada a apresentação final das cinco cidades concorrentes - além de São Paulo, Dubai (Emirados Árabes), Izmir (Turquia), Ayutthaya (Tailândia) e Ecaterimburgo (Rússia) -, diante do Bureau International des Expositions, a entidade que coordena a escolha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Protesto. Em sua página no Facebook, o Movimento Passe Livre marcou a concentração para a marcha de hoje na Praça do Ciclista, no fim da Avenida Paulista, quase na Rua da Consolação. O roteiro de hoje, entretanto, não foi divulgado - além de bloquear a própria Paulista, em um protesto que terminou com estações de metrô depredadas, o grupo parou a Marginal do Pinheiros por quase meia hora na sexta-feira. Nas duas manifestações, o trajeto a ser seguido pelos manifestantes foi feito na hora e divulgado pelo celular, para evitar bloqueios da PM.