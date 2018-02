Haddad vai relotear politicamente as subprefeituras para aliados 'ficha-limpa'

Após cinco anos sob comando de coronéis da reserva da Polícia Militar, as subprefeituras paulistanas voltarão a ser comandadas por aliados políticos a partir de janeiro. O prefeito eleito Fernando Haddad (PT) vai aceitar indicações de vereadores com forte base regional e bom trânsito com movimentos sociais, desde que o escolhido seja "ficha-limpa". Também se estuda a criação de uma 32.ª subprefeitura, em Sapopemba.

Quem vai ajudar Haddad a fazer a composição dos cerca de 1.400 cargos comissionados das antigas administrações regionais é o vereador e ex-presidente da CET Chico Macena, de 47 anos, futuro secretário de Coordenação das Subprefeituras. Além dele, devem ser anunciados hoje outros seis secretários para compor o futuro governo. Na lista, há duas representantes do PMDB: Luciana Temer e Marianne Pinotti (veja abaixo).

Pressionado principalmente por petistas que querem saber como será a composição das subprefeituras com a saída dos militares, Haddad já avisou que as indicações passarão por um pente-fino. O objetivo é evitar que os governos locais voltem a ser focos de escândalos de corrupção ou se transformem em escritórios políticos de vereadores, como já ocorreu.

Nos quatro anos do governo Marta Suplicy (2001-2004), por exemplo, o loteamento de subprefeituras ajudou a prefeita a ter maioria na Câmara Municipal. Subprefeituras eram comandadas por vereadores que indicavam apoiadores para administrarem clubes municipais e parques e fiscalizarem o comércio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para manter o apoio e também o controle da gestão, Haddad planeja aumentar a participação da sociedade. A ideia é instalar conselhos consultivos em cada regional, com integrantes pagos e eleitos pela população. Entre as principais funções estará a fiscalização dos chefes, além da apresentação das demandas locais.

"O prefeito (eleito) mostrou que está disposto a chamar qualquer pessoa que queira ajudar a governar, independentemente da posição partidária", afirmou o vereador Ítalo Cardoso (PT), primeiro-secretário da Câmara. Ele não conseguiu se reeleger, mas deve ganhar uma subprefeitura. Zelão, que também não conseguiu outro mandato, apesar de ter sido o candidato mais votado em Guaianases, na zona leste, também está na fila.

Figurões. Até quem apoiou José Serra (PSDB) nas eleições será consultado para a escolha dos subprefeitos - caso de alguns pesos pesados da política da zona sul, como Goulart (PSD), Milton Leite (DEM) e Antonio Carlos Rodrigues (PR).

"Era natural a saída dos coronéis. Agora, vai haver uma composição como houve com as secretarias", defende Paulo Fiorilo (PT), cotado para ser líder do novo governo no Legislativo. Arselino Tatto segue a mesma linha. "Um governo de coalizão significa que vários partidos vão participar. Agora, é o prefeito que tem a liberdade de escolher."

Mas a futura divisão não é unânime. A oposição ao PT promete protestar. Para o vereador Gilberto Natalini (PV), será "a volta da farra do boi". Já o líder do PSDB, Floriano Pesaro, classificou a forma de indicações como lamentável. "Com os coronéis não há o tal do jeitinho, é uma administração que respeita a lei ao pé da letra."