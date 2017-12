Haddad vai pagar R$ 760 para zeladores cuidarem de praças

SÃO PAULO - SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai contratar 1 mil zeladores até o final de 2015 para cuidar de praças da capital que tenham até 5 mil m² (acima disso é considerado parque). Os funcionários serão qualificados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e receberão um salário de R$ 760,20. Pelo menos 642 desse total de zeladores devem começar a trabalhar até o final do ano.

O decreto que possibilita a contratação foi publicado no Diário Oficial da Cidade desta terça-feira, 21. Batizado de Programa Praças Mais Cuidadas, a publicação também determina regras para que a Prefeitura possa celebrar convênios com a iniciativa privada e reduzir o tempo de análise dos pedidos que as empresas fazem para cuidar das praças da capital. . Hoje, São Paulo tem cerca de 5 mil praças.

Segundo a administração municipal, o prazo será de 12 a 22 dias entre a análise da proposta e assinatura do termo de cooperação. Os interessados devem encaminhar para as subprefeituras a proposta de manutenção da praça, obras e serviços, os valores das intervenções e, ainda segundo o decreto, "a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, devidamente instruídas, se for o caso, com croquis, cronogramas e outros documentos pertinentes". Os convênios terão uma duração de três anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa envolve as secretarias de Coordenação das Subprefeituras, de Serviços, do Verde e do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. As pastas irão formar um comitê que definirá regras para os zeladores como o número de funcionários que serão selecionados, as regiões que eles irão trabalhar e como as secretarias irão apoiar o desenvolvimento do programa de zeladoria nas praças.