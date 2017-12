Haddad vai informar intervalo e frequência dos ônibus nas paradas de SP

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Os pontos de ônibus da cidade de São Paulo devem ficar mais informativos. O prefeito Fernando Haddad (PT) promulgou uma lei, publicada no Diário Oficial da Cidade deste sábado, 11, que "estabelece diretrizes a serem observadas na implantação de abrigos e pontos de parada" do sistema de ônibus da capital paulista. Nesses locais, a Prefeitura terá que indicar o nome e o número de cada linha que passa por ali, bem como os intervalos e a frequência dos ônibus.

Algumas paradas da cidade já contam com adesivos da São Paulo Transporte (SPTrans), empresa municipal que gerencia a rede de coletivos, que indicam quais linhas passam por ali, sem informar qual é o intervalo entre os veículos. A maioria das paradas, no entanto, ainda não traz nada aos passageiros, dificultando o acesso a dados que podem ajudar em seus deslocamentos.

Outras informações que deverão ser divulgadas nas paradas e pontos são as principais artérias percorridas no itinerário de cada linha, além de sua origem e seu destino. Dados sobre o entorno da parada também constarão dos painéis, bem como a integração dos percursos com outros modais, como o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A lei, criada a partir de um projeto de 2010 dos então vereadores Mara Gabrilli (PSDB), Goulart (PSD), Floriano Pesaro (PSDB) e Marta Costa (PSD), tem 90 dias para ser regulamentada pela Prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um concessão da Prefeitura à empresa Otima prevê a troca e a instalação de 6,5 mil novos abrigos de ônibus, além de 10 mil totens indicativos de parada, na cidade até 2015. As substituições começaram no ano passado.

Aplicativos. O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, tem dito em entrevistas recentes que um de seus principais objetivos neste ano é melhorar a comunicação dos serviços de ônibus com os passageiros do sistema, tornando-o mais confiável e previsível. Uma de suas metas é oferecer aplicativos para celulares gratuitos por meio dos quais os usuários poderão ver quanto tempo falta para um determinado ônibus passar por uma parada.

Atualmente, o site Olho Vivo, da SPTrans, já permite ver a localização exata de todos os ônibus em qualquer linha da cidade, permitindo às pessoas se programarem um pouco melhor antes de sair de casa ou do trabalho para pegar um ônibus sem ter que passar muito tempo no ponto.