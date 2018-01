Haddad vai de ônibus até a Prefeitura

O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou ter trocado o carro oficial pelo ônibus para ir de casa, no Paraíso, zona sul, à Prefeitura, no centro, na manhã de ontem. Ele não aderiu ao meio de transporte de vez, mas disse que usará o coletivo "sempre que possível". O assunto virou motivo de piadas, elogios e críticas nas redes sociais.

Desde que foi eleito, é a primeira vez que usa o transporte público, uma das bandeiras da gestão, para ir trabalhar. "Eu gostei muito", disse o prefeito. Ele pegou o ônibus Grajaú-Largo São Francisco, que usa a faixa exclusiva da 23 de Maio.

Haddad fez o trajeto acompanhado de um assessor. Foi de pé no ônibus, "para falar com as pessoas", e contou ter ouvido elogios às novas faixas exclusivas. "Uma das senhoras que vem de Cidade Ademar ganhou uma hora no trajeto. É muita coisa".

Ao todo, Haddad diz que demorou menos de 30 minutos, 20 deles caminhando de casa até o ponto e do Largo de São Francisco até a Prefeitura, percursos menores que 1 quilômetro, segundo ele.

Mesmo assim, o trajeto de carro é mais rápido. "De carro, dá um pouco menos porque eu não caminho. Mas, se você considerar que a caminhada não é prejuízo, é um ganho. Ganhei duas vezes", afirmou.

O prefeito, que havia pedido um estudo de segurança para andar de ônibus, pretende repetir. "É que nem sempre eu vou para a Prefeitura. Da minha casa pro trabalho, o melhor é ônibus", disse. No Twitter, o assunto virou brincadeira. "Haddad xavecando a cobradora: 'Esse ônibus vai para o Paraíso?'", escreveu um internauta.