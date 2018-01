Haddad vai comprar hospital no Jabaquara O prefeito Fernando Haddad (PT) anunciou nesta segunda-feira, 2, que a Prefeitura de São Paulo vai comprar o antigo Hospital Santa Marina, no Jabaquara, zona sul. A unidade será negociada com a Amil, que pagou R$ 55 milhões durante pregão feito na semana passada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região.