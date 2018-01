Haddad vai a Perus e promete construir UPA O prefeito Fernando Haddad (PT) visitou ontem a região de Perus, na zona norte, e prometeu construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro para reduzir as filas por consultas médicas. Segundo o prefeito, o Município terá verba federal para a obra. Haddad também prometeu R$ 23 milhões em investimentos de infraestrutura no loteamento Itaberaba II, a fim de reduzir o risco da população que vive no local. A intervenção, segundo ele, beneficiará 560 famílias, em uma área de 317 mil m².