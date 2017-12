Haddad sanciona hoje o novo Plano Diretor O prefeito Fernando Haddad (PT) sanciona hoje a lei que cria o novo Plano Diretor de São Paulo, em evento marcado para as 14h30 no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, na zona sul. A nova legislação, que dita as regras para o crescimento da capital nos próximos 16 anos, foi aprovada há um mês pelos vereadores.