Haddad quer trocar coronéis por engenheiros

Empenhado em concluir seu secretariado e definir nomes para comandar empresas e autarquias do Município, o prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vai trocar os coronéis da reserva de Gilberto Kassab (PSD) por engenheiros de carreira nas 31 subprefeituras da capital. A medida temporária já criou, no entanto, o primeiro atrito entre Haddad e a bancada do PT na Câmara Municipal.

Informados na segunda-feira sobre a decisão do prefeito em reunião com o novo secretário de Coordenação das Subprefeituras e hoje líder do partido na Câmara, Chico Macena (PT), parlamentares petistas, como Ítalo Cardoso, Senival Moura, Alfredinho e Juliana Cardoso, ficaram revoltados.

Pressionado desde novembro pelos petistas a definir os quadros do partido que vão assumir cargos de subprefeitos, Haddad argumentou aos vereadores que não teria tempo de fazer a composição política das subprefeituras até o dia 31 deste mês. Macena justificou a decisão como provisória e disse que o prefeito continuaria analisando algumas indicações já feitas por aliados do partido. Haddad quer pessoas com trânsito nos movimentos sociais e que tenham ficha limpa. Ele também vai dar preferência para a indicação de políticos que residam na região da subprefeitura.

As justificativas do prefeito pouco convenceram. Até José Américo (PT), candidato indicado por Haddad à Presidência do Legislativo, ficou contrariado. Para a bancada petista, os engenheiros de carreira não têm contato com a comunidade nem com os movimentos sociais. "Não muda nada trocar um coronel por um engenheiro de carreira. O subprefeito vai continuar sem conhecer as verdadeiras demandas da população", disse um petista na reunião da bancada com Macena.

Estratégia. Após concluir seu secretariado, o que pode ocorrer hoje até o fim do dia, Haddad vai negociar o comando da São Paulo Turismo (SPTuris), do Serviço Funerário, da São Paulo Transporte (SPTrans) e do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), entre outras autarquias e empresas.

Partidos que devem compor a base governista na Câmara, como o PR e o DEM, também esperam ser contemplados com subprefeituras.

O vereador Milton Leite (DEM), por exemplo, um dos principais líderes da Casa, assinou apoio à candidatura do PT à Presidência da Câmara. Como contrapartida, espera indicar o subprefeito de M'Boi Mirim, na zona sul. Senador suplente de Marta Suplicy (PT) no Senado e líder do PR na capital paulista, Antonio Carlos Rodrigues quer a Subprefeitura do Campo Limpo, também na zona sul.

O partido do prefeito Gilberto Kassab, o PSD, também poderá fazer indicações. O vice-presidente da Câmara, Antonio Goulart (PSD), já avisou que tem lideranças na região da Capela do Socorro com capacidade para assumir a subprefeitura da região.