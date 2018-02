Haddad quer PMs de Operação Delegada trabalhando à noite

O prefeito Fernando Haddad (PT) quer usar o "bico oficial" da Polícia Militar, a Operação Delegada, para aumentar a segurança da cidade durante a noite. "Não temos ostensivamente o policiamento noturno como temos o diurno. Uma das providências que tomaremos é usar o contingente dos policiais contratados para atuar à noite, que é quando a cidade se torna mais violenta", disse, ao sair do evento da Rede Nossa São Paulo, na região central da capital.

Ele afirma que vai colocar a Operação Delegada e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) à disposição do governo do Estado, responsável pela segurança pública, para auxiliarem no combate à violência. "Você não tem o acolhimento da população em equipamentos públicos e isso gera violência", disse o prefeito. "Mas não é só isso. É também a falta de um policiamento mais ostensivo."

A vice-prefeita Nádia Campeão (PCdoB) afirma que a administração municipal pretende dar sugestões sobre a Segurança Pública ao governo do Estado. "Claro que a Polícia Militar é responsabilidade do governo de São Paulo, mas nada impede que a Prefeitura dê a sua opinião, que diga como a cidade tem visto a ação da PM, que tipo de ação nós gostaríamos de ter, como a gente poderia colaborar nesse sentido", afirmou.

De acordo com Nádia, está entre as prioridades da Prefeitura ter uma GCM de perfil mais comunitário. "Vamos reorientar a Guarda no sentido de um trabalho mais preventivo com a comunidade do que propriamente uma Guarda Civil que seja mais uma ameaça", disse.

Desconfiança. Ela e o prefeito também prometeram mais diálogo e transparência na gestão. Haddad afirma que a população tem hoje uma percepção de que há "uma negociata por trás de toda obra pública". / A.R.