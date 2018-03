Haddad quer fazer parcerias para tornar salário de médicos mais 'atrativo'

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal da Saúde deve estudar uma forma de aumentar o salário dos profissionais que trabalham nos hospitais da cidade por meio de parcerias. A iniciativa seria uma forma de evitar a queda no número de médicos.

O anúncio foi feito pelo prefeito Fernando Haddad (PT) após uma visita ao Hospital Municipal de Pirituba, zona norte, na manhã desta segunda-feira, 1º. Enquanto via as instalações do ambulatório de especialidades, Haddad ouviu reclamações de diversos pacientes sobre falta de médicos na unidade.

O hospital precisa de, ao menos, 64 profissionais, segundo o prefeito. "A longo prazo, temos que pensar na reestruturação da carreira. Mas, no curto prazo, temos que tornar o salário mais atrativo. Senão, o médico vai preferir ir para a rede privada, onde ganha mais", disse Haddad.