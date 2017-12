Haddad publica decreto de feriado em SP no dia 12 de junho

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, publicou neste sábado a declaração de feriado em São Paulo no dia 12 de junho, abertura da Copa do Mundo, no Diário Oficial do município.

A Câmara Municipal decretou a lei na última quinta-feira, 22, mas a Casa já havia autorizado o feriado no dia 13. O prefeito afirmou naquele dia que era uma medida “necessária para atender a exigências técnicas de fluxo, circulação e segurança, e para evitar a concentração de pessoas que retornam do trabalho com aquelas que se dirigem ou voltam dos eventos.”

De acordo com Haddad, “nessas condições, é fundamental garantir a redução expressiva do trânsito, impedindo um eventual colapso do sistema viário, descongestionando o transporte público rodoviário e a rede metroferroviária.”