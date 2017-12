Haddad promove fórum sobre educação em SP

A Prefeitura de São Paulo instalou nesta quarta-feira, 8, o Fórum Municipal de Educação, um espaço de debates que deve preceder a Conferência Municipal de Educação, prevista para acontecer nos dias 25 e 26 de julho. A primeira reunião do fórum está programada para o dia 25, quando serão definidas comissões temáticas com a participação da sociedade e profissionais da educação.

Ao apresentar o fórum, em cerimônia realizada na Prefeirura, o prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que pretende participar pessoalmente das discussões sobre as diretrizes que devem nortear o ensino no município. "Quero participar do diálogo como cidadão, não como prefeito. Quero colocar minhas ideias sem medo de represálias. E se minha ideia for derrotada no debate, não tem problema."

Falando para uma plateia formada poer educadores e dirigentes de entidades de classe, Haddad lembrou que os participantes do fórum não devem ter medo de "patrulhamento, nem de esquerda, nem de direita". Segundo ele, a capital não pode ter uma meta menos ambiciosa do que ter "a educação mais forte do Brasil."

"Não é o poder de uma caneta que vai melhorar a vida na nossa cidade. É o poder da saliva (dos professores) que vai tornar as coisas melhores", declarou o prefeito e ex-ministro da Educação.