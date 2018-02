Haddad promete transporte 24 horas e 340 km de vias para bikes em 2014

Atualizado às 16h21.

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo vai ganhar 340 km de vias cicláveis no ano que vem - ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Também em 2014 será implantado um projeto piloto que permitirá o funcionamento 24 horas do transporte público municipal. E uma nova ponte começará a ser erguida sobre o Rio Tietê. Essas são algumas das novidades para o sistema de transporte paulistano prometidas pela Prefeitura de São Paulo para o segundo ano da gestão de Fernando Haddad (PT).

Um decreto publicado nesta quinta-feira, 18, no Diário Oficial da Cidade estabelece 100 metas para diversas áreas da administração municipal, entre as quais saúde, educação, meio ambiente e transportes. Esses objetivos deverão ser total ou parcialmente cumpridos ao longo do próximo ano. As medidas integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2014.

Ainda no setor de transportes, o governo do petista promete a criação, em 2014, de mais 44,2 km de faixas exclusivas de ônibus à direita, como as que já existem nas Marginais do Tietê e do Pinheiros e na Avenida Paulista. Neste ano, a Prefeitura já instalou 83 km desse tipo de dispositivo, que permite a melhoria da velocidade média dos coletivos em vias congestionadas.

Haddad também prevê, no ano que vem, obras em todos os novos corredores de ônibus já anunciados por ele. Sua gestão prometeu "projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 150 km de novos corredores de ônibus de alto padrão" até o fim de 2016. Essas vias deverão ter áreas de ultrapassagem e áreas para virar as catracas fora dos ônibus, o que diminui as filas e o tempo de espera.

A Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital paulista, também terá obras de ampliação, pelo programa de metas de Haddad para 2014. Um parque linear será construído - esse projeto permitirá o avanço da Linha 17-Ouro do monotrilho, do Metrô de São Paulo, até o Jabaquara. A Avenida Doutor Chucri Zaidan, na zona sul, igualmente será prolongada, com a necessidade de um reassentamento populacional.

Ainda naquela região da cidade, a Avenida Guarapiranga será alargada em 5,7 km. Obras assim também serão feitas nas Estradas do M'Boi Mirim. Já a Marginal do Pinheiros e a Avenida Carlos Caldeira Filho serão prolongadas.

Nova ponte. Uma ponte começará a ser construída em 2014 sobre o Rio Tietê, ligando a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte, ao bairro da Lapa, na zona oeste. Essa é a meta número 84 de Haddad, que prevê "projetar, licitar, licenciar e garantir a fonte de financiamento" da obra. O empreendimento deverá ter cerca de 200 metros de extensão.

A promessa de mais vias cicláveis é uma das mais aguardadas por cicloativistas da capital. Ao todo, a gestão havia prometido fazer 400 km desse dispositivo ao longo do mandato inteiro de Haddad, dos quais 340 km devem sair no ano que vem. O projeto não especifica onde esses mecanismos serão criados.

Transporte 24 horas. Haddad garante que, no ano que vem, terá início o projeto piloto para a criação de linhas de ônibus que funcionem à noite ou diuturnamente (ou seja, ao longo de todo o dia). Uma das ideias é criar percursos que façam o mesmo trajeto das linhas de metrô, que fecham entre a meia-noite e as 4h40.O presidente do Metrô, Luiz Antonio Carvalho Pacheco, afirmou no início de julho que já está em tratativas com a Prefeitura neste sentido. O Metrô é gerido pelo governo do Estado, do tucano Geraldo Alckmin.

Ao todo, 1.973 semáforos da cidade de São Paulo deverão ser modernizados em 2014, como prevê a meta 79 da Prefeitura.

Saúde e educação. Haddad também deve iniciar as obras de três hospitais no próximo ano. Na área de saúde, quer abrir em 2014 dez unidades da Rede Hora Certa, cada uma delas em uma subprefeitura diferente.

Além disso, Haddad, que antes de ser eleito prefeito de São Paulo foi ministro da Educação dos governos Lula e Dilma, promete entregar 41 novas escolas municipais de educação infantil (Emeis) em 2014. Até o fim de sua gestão, deverão ser 65 no total. Já os centros de educação infantil (CEIs) devem ter 70 unidades inauguradas no ano que vem.

Por sua vez, os centros educacionais unificados (CEUs), criados na gestão da também petista Marta Suplicy (2001-2004) em regiões periféricas da cidade, ganharão 13 unidades em 2014. Ao todo, até o último ano de seu mandato, em 2016, Haddad garante abrir outros sete.