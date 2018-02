Haddad promete tirar da gaveta obras antienchente

As intervenções são estimadas em R$ 140 milhões. Ainda é preciso fazer concorrência pública de obras em bacias problemáticas, que foram adiadas pela última gestão. "Vamos licitar R$ 700 milhões em obras no Aricanduva e no Zavuvus. E fazer uma megadrenagem."

Haddad afirma que a Prefeitura está atuando para melhorar a limpeza das bocas de lobo da cidade. Ontem, de acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, foram limpos bueiros de cem vias, entre elas a Avenida do Estado.

A Secretaria Municipal de Serviços está estudando mudanças na coleta de lixo da cidade, para evitar acúmulo de detritos. As alterações devem ocorrer principalmente em áreas comerciais, como Brás, Rua 25 de Março e Bom Retiro. / ARTUR RODRIGUES