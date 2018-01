Haddad promete ônibus a 25 km/h até fim do ano

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo prometeu nesta segunda-feira, 4, que até o final deste ano as linhas de ônibus que trafegam pelos 503 quilômetros de faixas exclusivas da capital atingirão os 25 km/h na média. Reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou que as velocidades permaneceram estáveis em 2015. No horário da manhã, os coletivos atingiram uma média de 16 km/h (mesmo índice de 2014) e no pico da tarde aumentou de 15 km/h para 17 km/h.

Durante uma coletiva de imprensa, o petista minimizou a reportagem dizendo que havia “um equívoco”. “Você não consegue ter uma média de 25 km/h em todos os trechos até porque os ônibus adentram as vilas, os bairros que não têm nem suporte para uma velocidade dessas”, explicou.

Para Haddad, o importante é que essa velocidade seja atingida nos corredores à esquerda e nas faixas exclusivas. “Eu acredito que é possível atingir (a meta até o fim do ano). Nós aumentamos bastante a velocidade média nas faixas e corredores”, disse.

Para o engenheiro e mestre em Transportes pela Universidade de São Paulo (USP) Sérgio Ejzenberg, a “variação” apresentada pela matéria “é pequena” e o sistema de ônibus “perde passageiros”. Ele também disse que a renovação da frota da capital por veículos super-articulados está aumentando o tempo de espera dos usuários nos pontos. “A cidade passa por uma mudança de frota. Os ônibus de alta capacidade são tão grandes que podem enroscar dentro dos bairros mais do que os outros veículos”.