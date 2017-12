Haddad perdeu por não confiar no STF Em uma decisão pessoal, o prefeito Fernando Haddad (PT) decidiu recorrer ao STJ, mesmo ciente das chances reduzidas de vitória. A aliados, demonstrou que não tinha confiança institucional no STF, órgão responsável por condenar os petistas no mensalão. Mas, com a derrota, o único caminho agora é o Supremo, uma vez que o prefeito não pretende desistir do reajuste. Só que as posições e a baixa popularidade de Haddad já preocupam o PT, que teme reflexos na candidatura de Alexandre Padilha ao governo do Estado em 2014.