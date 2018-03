Haddad pede união de prefeitos para mudar distribuição de recursos federais

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) defendeu uma união suprapartidária de municípios para negociar mudanças na distribuição de recursos federais na manhã desta quarta-feira, dia 3, durante a 57a. reunião da Associação Paulista de Municípios, em Santos.

Haddad disse que, por meio de investimentos públicos, as prefeituras podem ser alavancas do desenvolvimento do País. "O investidor privado vê a situação de crise na Europa, por exemplo, e não arrisca. Mas o investimento público coloca a roda da economia para girar. Se você constroi uma escola, mexe com construção civil, móveis, equipamentos."

Para tocar os projetos, no entanto, os municípios precisam pleitear uma participação maior nos recursos estaduais e federais, segundo Haddad. O prefeito usou como exemplo a falta de linhas de financiamento para pagar desapropriações. "Não há terra abundante nas regiões metropolitanas. Mas os programas de financiamento federais, estaduais e até de bancos de fomento não cobrem esse gasto."

Discursando para uma plateia formada quase que na totalidade por prefeitos e vices, Haddad disse, ainda, que reuniões como aquela devem ser o espaço para se discutir estratégias para melhorar a gestão das cidades. "Se chove mais ou menos, se tem invasão de terra, trânsito, o problema é sempre do prefeito. Os problemas são nossos, mas as regras de repartição dos recursos não acompanha nossa responsabilidade."