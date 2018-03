'Haddad não quer negociar, quer nos enrolar', diz MPL Integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) disseram que o convite da Prefeitura para uma reunião do Conselho da Cidade, na terça-feira, é "uma forma que Fernando Haddad (PT) encontrou para enrolar". "Esse conselho é apenas consultivo. Queremos negociação, mas não temos a ilusão de que o convite seja isso", afirmou Mayara Vivian, militante do MLP. "Eu acho que é muita desatenção de um político consultar uma pessoa que já está berrando na rua o que quer."