Não sou filiado a nenhum partido e nunca tive cargo público. Trabalho há 30 anos no setor habitacional de cunho social, desde o extinto Banco Nacional de Habitação (BNH).

Como o senhor chegou ao PP?

Tenho uma empresa de construção (Azevedo Marques Engenharia) em Pinhal. Pediram para apresentar meu currículo ao ministro das Cidades (Aguinaldo Ribeiro). Fernando Haddad me entrevistou na semana passada. Executo vários projetos do Minha Casa Minha Vida, com obras pelo interior.

O senhor conhece José de Filippi Júnior, ex-prefeito de Diadema e futuro secretário de Saúde?

Sim. Fomos contemporâneos de faculdade e nossas famílias são amigas há anos, mas ele não me indicou nem conversei sobre cargo. Esperei pelo resultado. Só falei para Haddad que conhecia Filippi na entrevista.

Como o senhor recebe a indicação mesmo sabendo que os movimentos sociais têm resistência a qualquer nome do PP?

Assim que tomar posse vou chamar todos os líderes, apresentar minha biografia e dizer que as portas do gabinete estarão abertas para demandas. É para eles que vamos trabalhar. Estou aberto ao diálogo. / WILLIAM CASTANHO