Haddad manda fazer revisão de salários de todos os funcionários municipais

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) quer revisar os salários de todos os funcionários da administração municipal de São Paulo. Para isso, vai fechar até agosto um acordo para que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) faça uma auditoria completa na folha de pagamento.

"Se você faz uma auditoria, é para garantir que aquele servidor que esteja recebendo menos do que a lei estabelece receba mais, mas aquele que recebe mais indevidamente também seja identificado", afirma o prefeito. De acordo com ele, a decisão de contratar a auditoria foi tomada por causa da "complexidade da folha de pagamento".

Ele afirma que existem interpretações erradas de sentenças judiciais que podem resultar em funcionários ganhando mais do que deveriam. "Até porque em geral quando aquele que interpreta a lei erra, erra em proveito do servidor para evitar de ser considerado improbo no cumprimento da sentença judicial", afirma.

Haddad diz que, embora não seja o objetivo da Prefeitura, a auditoria pode resultar em economia. "Isso tem acontecido em outros Estados e municípios", afirma o prefeito.