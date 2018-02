Haddad lança edital para reduzir fila por cirurgia não emergencial

A lista inclui todo tipo de cirurgia, desde reparadora até ginecológica, ocular e do aparelho digestório. Segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde, a demora por um desses procedimentos passa de três anos, em média. Com o chamamento público, a meta da pasta é atender cerca de 40 mil pessoas no prazo de um ano - o dobro do ano passado.

Hoje, apenas três hospitais estão credenciados para atender pacientes da rede pública: Santo Amaro, Bandeirantes e Monumento. A secretaria espera ampliar o número com a oferta de todos os procedimentos em espera e com o pagamento de um adicional de 50% sobre a tabela praticada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo com o extra, os candidatos ao convênio terão de aceitar receber cerca de 40% menos do valor pago pela mesma cirurgia na rede particular.